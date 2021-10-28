На місці події працювали медики швидкої, патрульні та поліцейські зі слідчо-оперативної групи. За фактом аварії з потерпілими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.

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Як саме кваліфікують інцидент слідчі, наразі невідомо. Це залежить від ступнею травм постраждалих.

Що відомо про серйозну аварію в Одесі



Зіткнення було досить сильним / Фото патрульної поліції Одеської області

За попередніми даними, водій Hyundai, рухаювся вулицею Костанді та вирішив піти на обгон на перехресті.

Коли легковик розганявся та виринув з-за інших машин, на перехресті на вулицю повертала Mazda.

Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали значних ушкоджень.

Крім того, постраждали діти, які перебували у Hyundai.

Лікарі госпіталізували неповнолітніх до лікарні. Які саме травми отримали діти, невідомо.

Слідчі намагаються встановити всі обставини інциденту.