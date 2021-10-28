В Одесі у жорсткій ДТП постраждали двоє дітей: фото з місця
Джерело:патрульна поліція Одеської області
Серйозне зіткнення двох легковиків сталося вдень 28 жовтня у Київському районі Одеси. Водій Hyundai врізався у Mazda, внаслідок чого постраждали маленькі пасажири "корейця".
На місці події працювали медики швидкої, патрульні та поліцейські зі слідчо-оперативної групи. За фактом аварії з потерпілими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.
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Як саме кваліфікують інцидент слідчі, наразі невідомо. Це залежить від ступнею травм постраждалих.
Що відомо про серйозну аварію в Одесі
Зіткнення було досить сильним / Фото патрульної поліції Одеської області
- За попередніми даними, водій Hyundai, рухаювся вулицею Костанді та вирішив піти на обгон на перехресті.
- Коли легковик розганявся та виринув з-за інших машин, на перехресті на вулицю повертала Mazda.
- Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали значних ушкоджень.
- Крім того, постраждали діти, які перебували у Hyundai.
Лікарі госпіталізували неповнолітніх до лікарні. Які саме травми отримали діти, невідомо.
Слідчі намагаються встановити всі обставини інциденту.