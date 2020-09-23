В одеській аптеці в ніч проти 23 вересня невідомий зарізав фармацевтку. Тіло дівчини виявили вже зранку.

Деталі вбивства фармацевтки в Одесі

Вбивство сталося на вулиці Академіка Корольова. При цьому обстановка в аптеці не порушена, повідомляє поліція Одеської області.

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Зараз на місці події працюють поліцейські. Вони встановлюють особу вбитої та нападника. Правоохоронці також вирішують питання щодо відкриття справи про умисне вбивство. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Що кажуть місцеві

Місцеві мешканці в соцмережах пишуть, що стороння людина не могла потрапити в аптеку. Адже вночі клієнтів обслуговують через віконце у дверях.

Місцеве видання "Думская" з посиланням на джерела в прокуратурі повідомляє, що по місту ввели в дію план "Перехоплення". Є підозра, що дівчину міг вбити колишній співробітник аптеки.



За інформацією видання, вбивство сталося між 3 і 4 годинами ранку. У цьому районі багато наркоманів і аптек – їх відразу 6 на невеличкому п'ятачку.

Дивіться фото з місця вбивства фармацевтки / Фото Нацполіції Одеси, "Думської":

Дивіться відео про деталі вбивста фармацевтки:

Дивіться відео з місця жорстокого вбивства в Одесі: