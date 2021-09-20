В одеському районі Пересип зранку 20 вересня зіткнулися 2 маршрутки та легковик. Як наслідок, утворився велетенський затор, який тягнеться приблизно 10 кілометрів.

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Пошкодилось лобове скло

Маршрутки рухалися в сторону центру міста. Однак зіткнулися на вулиці Отамана Головатого та заблокували дорогу.



Затори в Одесі / Карта google

Люди внаслідок аварії не постраждали. На фото з місця видно, що в одного автобуса побилося лобове скло.

Через цю ДТП затримався рух із боку селища. Великий затор починається на розвилці Південної дороги й проспекту Добровольського. Причому далі по Південній дорозі машини стоять до повороту на Крижанівку, а по Добровольського до Державіна.



Маршрутка з пробитим лобовим склом / Фото "Думская"

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