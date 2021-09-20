В одеському районі Пересип зранку 20 вересня зіткнулися 2 маршрутки та легковик. Як наслідок, утворився велетенський затор, який тягнеться приблизно 10 кілометрів.

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Пошкодилось лобове скло

Маршрутки рухалися в сторону центру міста. Однак зіткнулися на вулиці Отамана Головатого та заблокували дорогу.

в Одесі ДТП з маршрутками утворило затори
Затори в Одесі / Карта google

Люди внаслідок аварії не постраждали. На фото з місця видно, що в одного автобуса побилося лобове скло.

Через цю ДТП затримався рух із боку селища. Великий затор починається на розвилці Південної дороги й проспекту Добровольського. Причому далі по Південній дорозі машини стоять до повороту на Крижанівку, а по Добровольського до Державіна.

маршрутки зіткнулися в Одесі
Маршрутка з пробитим лобовим склом / Фото "Думская"

Останні гучні ДТП

  • На трасі під Білою Церквою 18 вересня трапилася жорстка аварія з Cherry Amulet. Легковик з'їхав у кювет і кілька разів перекинувся. Як наслідок, загинули 3 людей, які були всередині.
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  • На Сумщині ввечері 17 вересня трапилася жорстка автотроща. Автомобіль Toyota Highlander зіткнувся з вантажівкою DAF. У цій аварії загинули 3 людей.