В Одесі зіткнулися два електросамокати: один з водіїв отримав перелом черепа

На Трасі здоров'я в Одесі зіштовхнулись два електросамокати. Один з водіїв впав та травмувався. Медики діагностували у хлопця перелом черепа.
Інцидент стався ще 11 травня, але відео аварії з камер спостереження опублікували 10 днів по тому. Ймовірно, через цю аварію місцева влада ініціювала заборону руху електросамокатів на Трасі здоров'я.
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Що відомо про аварію
- 21-річний хлопець близько 20 години їхав на електросамокаті по велодоріжці.
- Йому на зустріч їхало ще двоє людей на орендованих електросамокатах.
- Ймовірно, один з водіїв розгубився, і через це сталося лобове зіткнення.
- Після того хлопець впав і сильно вдарився головою.
- Череп тріснув: медикам довелось видаляти внутрішньочерепну гематому.
- Юнаку також встановили металеву пластину 50х50 міліметрів в голову на найближчі 3 місяці.