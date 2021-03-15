В Одесі зламали понад десяток нових ліхтарів: фото
На набережній 15 станції Великого Фонтану в Одесі зламали більше десятка вуличних ліхтарів. Всі вони простояли лише кілька років.
Джерело:"Культурометр Одеси"
Вандали зламали ліхтарі лише на одній зупинці набережної. Хто це зробив – невідомо.
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Зламані ліхтарі на набережній Одеси / Фото "Культурометр Одеси"
Що відомо про зламані ліхтарі
Зламали кожен ліхтар в цьому місці. Більшість із них – зігнуті, а в деяких збито захисний корпус. На сусідній зупинці встановлено такі ж ліхтарі, але вони не постраждали.
Ліхтар у якого збитий корпус / Фото "Культурометр Одеси"
Коли їх встановили
Реконструкція на 16 станції Великого Фонтану / Фото "Думская"
Ці ліхтарі з`явились у 2017 році. Вони є прикрасою опорної стіни набережної. Їх встановили на 15 і 16 станціях Великого Фонтану.
Місцезнаходження 15 станції Великого Фонтану / Карта
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