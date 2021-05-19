Викрали та вимагали 2,5 тисячі доларів неіснуючого боргу: на Одещині затримали злочинну группу

Ввечері 18 травня 3 зловмисників у селищі Котовського побили 25-річного одесита. А потім заволокли у орендовану квартиру та почали вимагати у нього 2,5 тисячі доларів.

На ранок злочинці випустили свою жертву, щоб він встиг зібрати необхідну суму. А той звернувся до поліції.

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Що відомо про інцидент в Одесі

Оборудку влаштували троє одеситів 22, 24 та 33 років. Вони схопили свою жертву біля багатоповерхівки на Миколаївській дорозі. У квартирі вони його зв’язали та тримали всю ніч.



Один зі затриманих / Фото Нацполіція

Зранку злочинці дали хлопцю 3 години для збору необхідної суми. Щоб досягнути кращого ефекту та мотивувати жертву – залякали розправою над його сім’єю, якщо той не принесе гроші.

Які дії провели правоохоронці

Після звернення, громадянин разом з правоохоронцями поїхали до квартири, де його тримали.



Поліцейський чергової частини / Фото Нацполіції

Там поліцейські затримали одного зі злочинців.

Ще двох – зупинили на трасі, коли вони намагалися втекти.

Слідчі відкрили справу за 2 статтями кримінального кодексу.

За скоєне чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання злочинців: відео