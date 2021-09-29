В Одесі зловмисник домагався 14-річної дівчини

У Малиновському районі Одеси 40-річний чоловік схиляв до статевого зв'язку 14-річну дівчинку. Неповнолітня втекла додому та розповіла все матері. Ймовірного педофіла затримали.

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на місці події. Зловмисник домагався дівчини 27 вересня.

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Розбещував неповнолітню у дворі

У дворі багатоповерхівки зловмисник вчинив непристойні дії на очах у 14-річної дівчини. Він схиляв її до статевого зв’язку. Неповнолітня втекла додому і відразу ж розповіла про все матері.



В Одесі 40-річний чоловік розбещував неповнолітню / Фото Нацполіції

Зараз слідчі Одеського відділу поліції під керівництвом прокуратури обирають йому запобіжний захід. Скоріш за все, це буде – утримування під вартою.



Зловмисника затримали одразу на місці / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникові

Поліцейські оголосили чоловікові підозру за розбещення дівчини, яка не досягла 16-річного віку.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



Чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення / Фото Нацполіції