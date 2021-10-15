Про це пише Українська Служба Інформації з посиланням на джерело у ГУНП.
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В Одесі знайшли два тіла
Поблизу будинку на вулиці Єфімова, 2 одесит знайшов тіло молодого чоловіка, яке лежало на узбіччі обличчям униз. Поліцейські, як приїхали на місце події, констатували смерть.
- На вигляд померлому близько 30 років;
- Документів при ньому не знайшли;
- Також не було слідів насильницької смерті.
Окрім цього, вранці поблизу Люстдорфської дороги, 2 (район перетину з адміральський проспектом) на вулиці виявили мертвим чоловіка. На вигляд йому близько 60 років. Також без слідів насильства і документів.
В Одесі знайшли тіло молодого чоловіка / Фото УСИ