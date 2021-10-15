В Одесі знайшли тіла двох чоловіків, але без жодних ознак насильства: фото з місця подій

В Одесі 15 жовтня знайшли тіла двох чоловіків без ознак насильницької смерті. Наразі правоохоронці з'ясовують особи померлих.

Про це пише Українська Служба Інформації з посиланням на джерело у ГУНП.

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В Одесі знайшли два тіла

Поблизу будинку на вулиці Єфімова, 2 одесит знайшов тіло молодого чоловіка, яке лежало на узбіччі обличчям униз. Поліцейські, як приїхали на місце події, констатували смерть.

На вигляд померлому близько 30 років;

Документів при ньому не знайшли;

Також не було слідів насильницької смерті.

Окрім цього, вранці поблизу Люстдорфської дороги, 2 (район перетину з адміральський проспектом) на вулиці виявили мертвим чоловіка. На вигляд йому близько 60 років. Також без слідів насильства і документів.

В обох випадках на місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з'ясовують особи цих чоловіків.

В Одесі знайшли тіло молодого чоловіка / Фото УСИ

В Одесі виявили тіло чоловіка 60 років / Фото УСИ