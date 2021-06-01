В Одесі безслідно зник начальник штабу Морської охорони Олексій Чортков

Цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі ДПСУ. Наразі місцерозташування Черткова невідоме.

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Як відомо, начальник штабу Морської охорони о 6:30 вийшов зі свого будинку в Одесі на роботу. Однак в частину так і не прибув. До його пошуків залучені всі компетентні органи, зокрема військова контррозвідка СБУ.

Прикордонники також ведуть пошуки власними силами.

Зверніть увагу! Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування офіцера, прохання зателефонувати на 102 або за телефонами 0679765934, а також 0675181647.



В Одесі зник начальник штабу Морської охорони Олексій Чортков / Фото "Думская"