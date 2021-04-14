Компанія "Будова", яку пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим, звела будинок, що порушує вимоги щодо висоти. Ба більше, ЖК розташований на землі Держспецзв'язку і дозволів на зведення тут компанія не отримувала.

Сім 25-поверхівок тут зводять із 2017 року. У 2020 році на будівництво наклали арешт, втім наразі ніхто не покараний, а першу чергу ЖК зовсім скоро планують здати в експлуатацію

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Хто і як зводить небезпечну багатоповерхівку

Девелопер – компанія "Будова", яка вже звела понад 60 споруд в Одесі. Більшість із них – житлові комплекси по всьому місту.

Замовник будівництва – прокуратура Одеської області. Прокуратура й "Будова" або ж люди, дотичні до неї, як зазначають розслідувачі, співпрацюють уже не вперше.

Схема така: прокуратура отримує від міста землю в оренду чи постійне користування, домовляється з будівельною компанією про те, що частину квартир у новому ЖК отримають її працівники, та укладає договір на будівництво,

– пишуть журналісти.

У такий спосіб з 2016 до 2018 року прокуратура Одеської області отримала 96 квартир.

Небезпека польотів

Проблема у тому, що житловий комплекс розташований в приаеродромній зоні, де без спеціального дозволу можна зводити будинки не вище 50 метрів.

Містобудівні умови й обмеження передбачають саме таку граничну висоту. Втім, по факту девелопер замість 16 поверхів звів 25, висотою 75 метрів.

До авіаслужби забудовник не звертався

Метри поза дозволеною межею потрібно узгоджувати з Державіаслужбою. Споруда має найвищий клас наслідків – СС3. Клас наслідків – це характеристика, яка визначає, наскільки небезпечною є будівля для людей і майна, і яких збитків вона може завдати.

Потенційні збитки від будівництва "Альтаїр-3" вимірюються загальнодержавними масштабами. Та, як повідомили "Забороні" в Державіаслужбі, забудовники ЖК "Альтаїр-3" за жодними дозволами не зверталися.



Споруда має найвищий клас наслідків / Фото "Заборони"

Дозвільних документів немає

ЖК "Альтаїр-3", пишуть журналісти, загалом бракує дозвільних документів на будівельні роботи. В Україні заборонено зводити житло без дозволів Державної архітектурно-будівельної інспекції. І в "Будови" немає документів, які дозволили б виконувати підготовчі або будівельні роботи.

Втім, суди виносять рішення, у яких заявляють, що підстав для знесення самовільно зведених будинків немає. Максимум – зобов’язують "Будову" подати документи в Державіаслужбу, аби отримати необхідний дозвіл на вже готові об’єкти,

– пишуть розслідувачі.

Люди, наближені до Труханова

Одеський активіст Олег Михайлик, що бореться з незаконними забудовами в місті, пояснив: ласі шматки землі дістаються компаніям, наближеними до мера Одеси Геннадія Труханова. "Будова" – одна з таких.

За інформацією "Економічної правди", саме Галантерник контролює компанію "Будова". Журналісти зазначають: Галантерник був спонсором і бізнес-партнером Труханова. І хоча сьогодні він живе в Лондоні, свій вплив на одеський бізнес зберігає й досі.

Галантерник був тим, хто брав безпосередню участь у становленні Труханова як політика й мера міста. У "Будови" сьогодні є знання, вміння й ресурси, тому вона знаходить найкращі ділянки: біля моря, у центрі міста,

– розповів Олег Михайлик.

У відкритих реєстрах серед кінцевих власників, дотичних до "Будови", є лише Дмитро Дімарський і Борис Родін. Як пояснюють розслідувачі, у них теж існують певні зв'язки з мером Одеси.

Ніхто не поніс покарання

У грудні 2020 суд наклав арешт на будівництво ЖК "Альтаїр-3". Підстава – відкрите кримінальне провадження про незаконне будівництво та заволодіння землею. Цей комплекс розташований на території одеської філії Держспецзв’язку – структури, яка відповідає за національну безпеку.

Справою незаконного будівництва й заволодіння землею, зазначають журналісти, займаються Офіс генпрокурора, Військова прокуратура, поліція. СБУ провела 20 обшуків ще в лютому 2020 року.

Втім, із того часу ніхто з імовірно причетних до злочинної схеми не поніс покарання. Ба більше, у лютому 2021 року Печерський районний суд Києва зняв арешт із майна "Будови".

Відтак компанія може вільно завершувати будівництво. Першу чергу обіцяють здати в найближчі терміни.