Інцидент стався у кварталі вулицями Тінистою та Говоровою 14 липня ввечері. У мережі поширили відповідне відео.

Цікаво У Житомирі вантажівка провалилась під землю: фото, відео

Тривають ремонтні роботи

  • На відео видно, як чоловіки намагаються витягнути маршрутку, що впала в траншею.
  • Наразі ділянку, де трапилась подія, ремонтують.
  • Ймовірно, працівники мали б загородити яму, щоб не траплялося подібних інцидентів.
  • Зараз там прокладають підземні комунікації.
  • Після закінчення робіт збудують велодоріжку.

Як маршрутка потрапила в яму в Одесі: дивіться відео