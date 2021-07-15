Інцидент стався у кварталі вулицями Тінистою та Говоровою 14 липня ввечері. У мережі поширили відповідне відео.
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Тривають ремонтні роботи
- На відео видно, як чоловіки намагаються витягнути маршрутку, що впала в траншею.
- Наразі ділянку, де трапилась подія, ремонтують.
- Ймовірно, працівники мали б загородити яму, щоб не траплялося подібних інцидентів.
- Зараз там прокладають підземні комунікації.
- Після закінчення робіт збудують велодоріжку.