В Одесі маршрутка провалилася в траншею: відео
15 липня 2021 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
На вулиці Черняхівського в Одесі маршрутка №242 впала в рів. Його викопали працівники, які в той час ремонтували дорогу. Ніхто не постраждав. Маршрутку швидко дістали та вона поїхала.
Інцидент стався у кварталі вулицями Тінистою та Говоровою 14 липня ввечері. У мережі поширили відповідне відео.
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Тривають ремонтні роботи
- На відео видно, як чоловіки намагаються витягнути маршрутку, що впала в траншею.
- Наразі ділянку, де трапилась подія, ремонтують.
- Ймовірно, працівники мали б загородити яму, щоб не траплялося подібних інцидентів.
- Зараз там прокладають підземні комунікації.
- Після закінчення робіт збудують велодоріжку.
Як маршрутка потрапила в яму в Одесі: дивіться відеоЗверніть увагу! Наприкінці червня в Одесі недалеко від будівлі Адміністрації морського порту утворилось велике провалля. У ньому опиналась частина парковки, огорожа та тротуар.
Район у Одесі, де провалилася маршрутка / Карта Google