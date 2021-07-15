В Одесі маршрутка провалилася в траншею: відео

15 липня 2021 , 12:29
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Джерело:

"Думская"

На вулиці Черняхівського в Одесі маршрутка №242 впала в рів. Його викопали працівники, які в той час ремонтували дорогу. Ніхто не постраждав. Маршрутку швидко дістали та вона поїхала.

Інцидент стався у кварталі вулицями Тінистою та Говоровою 14 липня ввечері. У мережі поширили відповідне відео.

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Тривають ремонтні роботи

  • На відео видно, як чоловіки намагаються витягнути маршрутку, що впала в траншею.
  • Наразі ділянку, де трапилась подія, ремонтують.
  • Ймовірно, працівники мали б загородити яму, щоб не траплялося подібних інцидентів.
  • Зараз там прокладають підземні комунікації.
  • Після закінчення робіт збудують велодоріжку.

Як маршрутка потрапила в яму в Одесі: дивіться відео

Зверніть увагу! Наприкінці червня в Одесі недалеко від будівлі Адміністрації морського порту утворилось велике провалля. У ньому опиналась частина парковки, огорожа та тротуар. 

Район у Одесі, де провалилася маршрутка / Карта Google

Автор: Олег Терещенко