Слав порно та просив про взаємність: в Одесі затримали педофіла – відео

13:28

В Одесі затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої. Слідчі встановили, що він у ході спілкування відправляв 14-річній дівчині порнографічні матеріали. Це він просив робити і її, а потім домігся зустрічі.