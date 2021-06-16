Про це повідомили в мережі 16 червня. Згодом зловмисника затримали.
До теми В Одесі застрелили молодого хлопця: намагався вкрасти бампер
Знімав напругу з пістолетом
- До охоронців муніципальної варти підбігли кілька дітей.
- Вони розповіли, що біля пам’ятника "Пушка" стріляють із пістолета.
- Муніципали одразу викликали поліцію.
- Туди приїхали правоохоронці з автоматами.
- Вони одразу затримали зловмисника та вилучили пістолет.
- У нього були ознаки сп'яніння.
- Те, що почав стріляти, зловмисник пояснив бажанням “випустити пар”.
- Чоловік виявився вже раніше судимим.
- Він відбув покарання за грабіж і покарання.
- Чи мав затриманий дозвіл на зброю – невідомо.
- Внаслідок події ніхто не постраждав.
- Офіційно поліція поки ніяк не коментував цей інцидент.
Пістолет, який вилучили в затриманого одесита / Фото телеграм-каналу "7 канал"
Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією Одещини, щоб отримати більше інформації. Одна там не підіймають слухавку.