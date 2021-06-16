Про це повідомили в мережі 16 червня. Згодом зловмисника затримали.

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Знімав напругу з пістолетом

До охоронців муніципальної варти підбігли кілька дітей.

Вони розповіли, що біля пам’ятника "Пушка" стріляють із пістолета.

Муніципали одразу викликали поліцію.

Туди приїхали правоохоронці з автоматами.

Вони одразу затримали зловмисника та вилучили пістолет.

У нього були ознаки сп'яніння.

Те, що почав стріляти, зловмисник пояснив бажанням “випустити пар”.

Чоловік виявився вже раніше судимим.

Він відбув покарання за грабіж і покарання.

Чи мав затриманий дозвіл на зброю – невідомо.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Офіційно поліція поки ніяк не коментував цей інцидент.



Пістолет, який вилучили в затриманого одесита / Фото телеграм-каналу "7 канал"

Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією Одещини, щоб отримати більше інформації. Одна там не підіймають слухавку.

Зверніть увагу! В Івано-Франківську вночі 12 червня у центрі міста перехожі побачили бійку. Потім вони почули, як пролунали постріли. На місце одразу прибули правоохоронці.