Одесит влаштував стрілянину через сварку з дружиною: фото

16 червня 2021 , 13:20

Джерело:

"7 телеканал"

Інцидент трапився в самісінькому центрі Одеси – на Думській площі. До правоохоронців звернулися діти, які були там неподалік.

Про це повідомили в мережі 16 червня. Згодом зловмисника затримали.

До теми В Одесі застрелили молодого хлопця: намагався вкрасти бампер

Знімав напругу з пістолетом 

  • До охоронців муніципальної варти підбігли кілька дітей.
  • Вони розповіли, що біля пам’ятника "Пушка" стріляють із пістолета.
  • Муніципали одразу викликали поліцію.
  • Туди приїхали правоохоронці з автоматами.
  • Вони одразу затримали зловмисника та вилучили пістолет.
  • У нього були ознаки сп'яніння.
  • Те, що почав стріляти, зловмисник пояснив бажанням “випустити пар”.
  • Чоловік виявився вже раніше судимим.
  • Він відбув покарання за грабіж і покарання.
  • Чи мав затриманий дозвіл на зброю – невідомо.
  • Внаслідок події ніхто не постраждав.
  • Офіційно поліція поки ніяк не коментував цей інцидент.


Пістолет, який вилучили в затриманого одесита / Фото телеграм-каналу "7 канал"

Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією Одещини, щоб отримати більше інформації. Одна там не підіймають слухавку. 

Зверніть увагу! В Івано-Франківську вночі 12 червня у центрі міста перехожі побачили бійку. Потім вони почули, як пролунали постріли. На місце одразу прибули правоохоронці. 
Автор: Олександр Марчак