Проте сусіди зловмисника викликали поліцію та він втік. Це сталося за адресою Люстдорфська дорога 54а.

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Кров стікала по сходах

До правоохоронців щодо цього звернулися приблизно за 30 хвилин після опівночі. Коли вони приїхали, виявили лише тіло.

Мешканці 1 під'їзду будинку повідомили, що вбиту жінку тягали по всіх поверхах. Для чого зловмисник це робив – невідомо.

На фото з місця видно, що в померлої було сильно закривавлене обличчя. Також кров була на кількох сходинках. Ми не додаємо це зображення з етичних міркувань.



Одесит, якого підозрюють у вбивстві матері / Фото телеграму "Ху***я Одесса"

Що загрожує за такий злочин

Чоловіка затримали приблизно о 8 ранку. Повідомлять, що він просто вирішив повернутись додому, проте там чекали поліцейські.

Наразі офіційно злочин не коментували. Проте найімовірніше зловмисника покарають за статтею про умисне вбивство, яка передбачає від 7 до 15 років ув'язнення.

Схожий злочин нещодавно

26 жовтня поліцейським Київщини довелося затримати 46-річного жителя Ірпеня. Річ у тім, що його підозрюють у надмірно жорстокому вбивстві власної матері.

Чоловік нібито позбавив жінку життя, бо вона відмовила йому в грошах. Коли потерпіла померла, нелюд забрав у неї цінні речі та спокійно пішов до своєї домівки.