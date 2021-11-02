Проте сусіди зловмисника викликали поліцію та він втік. Це сталося за адресою Люстдорфська дорога 54а.
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Кров стікала по сходах
До правоохоронців щодо цього звернулися приблизно за 30 хвилин після опівночі. Коли вони приїхали, виявили лише тіло.
Мешканці 1 під'їзду будинку повідомили, що вбиту жінку тягали по всіх поверхах. Для чого зловмисник це робив – невідомо.
На фото з місця видно, що в померлої було сильно закривавлене обличчя. Також кров була на кількох сходинках. Ми не додаємо це зображення з етичних міркувань.
Одесит, якого підозрюють у вбивстві матері / Фото телеграму "Ху***я Одесса"
Що загрожує за такий злочин
Чоловіка затримали приблизно о 8 ранку. Повідомлять, що він просто вирішив повернутись додому, проте там чекали поліцейські.
Наразі офіційно злочин не коментували. Проте найімовірніше зловмисника покарають за статтею про умисне вбивство, яка передбачає від 7 до 15 років ув'язнення.
Схожий злочин нещодавно
26 жовтня поліцейським Київщини довелося затримати 46-річного жителя Ірпеня. Річ у тім, що його підозрюють у надмірно жорстокому вбивстві власної матері.
Чоловік нібито позбавив жінку життя, бо вона відмовила йому в грошах. Коли потерпіла померла, нелюд забрав у неї цінні речі та спокійно пішов до своєї домівки.