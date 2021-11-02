Одесит вбив матір і тягав тіло по під'їзду: моторошні деталі та фото

В Одесі вночі 2 листопада чоловік жорстоко вбив власну матір. Після цього він почав тягати її по під'їзду будинку.

Проте сусіди зловмисника викликали поліцію та він втік. Це сталося за адресою Люстдорфська дорога 54а.

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Кров стікала по сходах

До правоохоронців щодо цього звернулися приблизно за 30 хвилин після опівночі. У телеграмі "7 каналу" повідомили, що спершу сусіди чули крики. Жінка нібито сварилася на свого сина.

Згодом вже пролунали удари та сусіди зателефонували в поліцію. Коли патрульні приїхали, виявили лише тіло. Зловмисника зустріли на виході з під'їзду, проте поліцейські не одразу зрозуміли, що це вбивця.



Під'їзд, де трапився злочин / Фото "7 каналу"

Мешканці 1 під'їзду будинку повідомили, що вбиту жінку тягали по всіх поверхах. Для чого зловмисник це робив – невідомо.

На фото з місця видно, що в померлої було сильно закривавлене обличчя. Також кров була на кількох сходинках. Ми не додаємо фото тіла з етичних міркувань.



Одесит, якого підозрюють у вбивстві матері / Фото телеграму "Ху***я Одесса"

Що загрожує за такий злочин

Чоловіка затримали приблизно о 8 ранку. Повідомлять, що він просто вирішив повернутись додому, проте там чекали поліцейські.

Наразі офіційно злочин не коментували. Проте найімовірніше зловмисника покарають за статтею про умисне вбивство, яка передбачає від 7 до 15 років ув'язнення.

Схожий злочин нещодавно

26 жовтня поліцейським Київщини довелося затримати 46-річного жителя Ірпеня. Річ у тім, що його підозрюють у надмірно жорстокому вбивстві власної матері.

Чоловік нібито позбавив жінку життя, бо вона відмовила йому в грошах. Коли потерпіла померла, нелюд забрав у неї цінні речі та спокійно пішов до своєї домівки.