Одесит викрав лавку та почав кидатися на людей: дивом уникнув відповідальності

В Одесі 30 серпня помітили чоловіка, який викрав лавку із закладу. Коли до нього прийшли співробітники "муніципальної варти", підозрюваний без футболки почав поводитися агресивно. Він кидався не лише на них, а й на перехожих.

Така ж ситуація була з правоохоронцями, які згодом приїхали. Зловмиснику вдалося уникнути відповідальності лише через добро людини, у якої він викрав лавку.

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Замотався рушником і відніс лавку назад

Коли зловмисника намагалися сфотографувати, він натягнув на голову рушник. Тому, як він виглядав – невідомо. По прибуттю поліцейські змогли встановити, що викрадена лавка належить закладу "Два леви". Тоді прийшла власниця ресторану, яка це підтвердила.

Проте вона відмовилася писати заяву. Тому з порушником лише провели роз'яснювальну бесіду. В ході неї чоловік визнав, що зробив помилку. Тому він взяв лавку та відніс її туди, де взяв.

Інший нетиповий крадій

14 липня повідомили, що київський супермаркет "Коло" періодично грабує напівголий чоловік. Він приходить завжди напідпитку та краде алкоголь.

При цьому зловмисник навіть не намагається приховати свої злочинні наміри. Він просто заходить, бере все, що потрібно та виходить. Його особу заважає встановити те, що зловмисник заходить у правильно вдягнутій масці.