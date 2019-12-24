Одесит створив міжнародний канал поставки наркотиків

Житель Одеси створив канал поставок партій кокаїну та амфетаміну з-за кордону через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Ці психотропні речовини він поширював на території України.

Чоловік замовляв товар в іноземних спільників. Для розрахунку із постачальниками використовував криптовалюти, повідомляє СБУ Одеси.

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Щоб приховати свою злочинну діяльність, чоловік отримував посилки дрібним партіями у бандеролях із вініловими пластинками. Під час отримання чергової посилки з амфетаміном злочинця затримали співробітники СБУ.

За даними Служби безпеки, ще дві посилки з кокаїном і МDMA зараз в дорозі в Україну. Їх вилучать після прибуття.



Затримали одесита, який розповсюджував наркотики / Фото: СБУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів). Правоохоронці проводять розслідування.