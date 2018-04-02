Одесит відкрив стрілянину у житловому будинку: неочікувані деталі

В одній з багатоповерхівок Малиновського району Одеси чоловік відкрив стрілянину по сусідах поверхом вище.

Про це інформує поліція Одеси.



"У квартирі, розташованій на восьмому поверсі, стався обвал балконної плити, яка впала на балкон сусідів знизу. Це стало причиною конфлікту між жителями будинку. Під час сварки мешканець квартири з сьомого поверху вистрілив з травматичної зброї сусіду зверху в груди", – йдеться у повідомленні.

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30-річного потерпілого госпіталізовано до лікарні з травматичним пораненням грудної клітини зліва.





Правоохоронці встановили, що між сусідами тілесні ушкодження також отримала мешканка квартири на сьомому поверсі. Їх завдав господар квартири зверху, куди жінка піднялася з'ясовувати стосунки після падіння балконної плити.



Жінка поскаржилася на сусіда своєму чоловікові і той "вирішив конфлікт" за допомогою зброї.



Поліція відкрила кримінальні провадження, триває слідство.

До слова, вранці 1 квітня в Малині Житомирської області в одному із лотерейних закладів стався вибух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.