Працівники Нацполіції затримали жителя Одеси. Його підозрюють в умисному вбивстві власника квартиру, де той тимчасово орендував кімнату.

Зловмисник наніс понад 20 ножових поранень. Потерпілий помер від гострої крововтрати.

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Що відомо про інцидент

Чоловіки 50 та 51 року влаштували собі застілля.

Під час хмільної розмови виник конфлікт через жінку.

Орендатор виявився спритнішим за власника квартири та схопив ніж.



Речові докази з місця злочину / Фото Нацполіція

Після скоєного вбився чоловік лишався з трупом ще півтори доби.

За цей час він викрав та намагався розпродати майно з квартири загиблого.

Його затримали неподалік місця злочину, що стався на вулиці Богдана Хмельницького.

Речові докази у фігуранта вилучили.



Слідство збирає докази / Фото Нацполіція

Яка відповідальність за цей злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та одразу повідомили про підозру.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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