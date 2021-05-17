Понад 20 ножових поранень: одесита підозрюють в умисному вбивстві свого орендаря – фото, відео

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Працівники Нацполіції затримали жителя Одеси. Його підозрюють в умисному вбивстві власника квартиру, де той тимчасово орендував кімнату.

Джерело:

Поліція Одещини

Зловмисник наніс понад 20 ножових поранень. Потерпілий помер від гострої крововтрати.

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Що відомо про інцидент

  • Чоловіки 50 та 51 року влаштували собі застілля.
  • Під час хмільної розмови виник конфлікт через жінку.
  • Орендатор виявився спритнішим за власника квартири та схопив ніж.


Речові докази з місця злочину / Фото Нацполіція

  • Після скоєного вбився чоловік лишався з трупом ще півтори доби.
  • За цей час він викрав та намагався розпродати майно з квартири загиблого.
  • Його затримали неподалік місця злочину, що стався на вулиці Богдана Хмельницького.
  • Речові докази у фігуранта вилучили.


Слідство збирає докази / Фото Нацполіція

Яка відповідальність за цей злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та одразу повідомили про підозру.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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