Понад 20 ножових поранень: одесита підозрюють в умисному вбивстві свого орендаря – фото, відео

Працівники Нацполіції затримали жителя Одеси. Його підозрюють в умисному вбивстві власника квартиру, де той тимчасово орендував кімнату.
Джерело:Поліція Одещини
Зловмисник наніс понад 20 ножових поранень. Потерпілий помер від гострої крововтрати.
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Що відомо про інцидент
- Чоловіки 50 та 51 року влаштували собі застілля.
- Під час хмільної розмови виник конфлікт через жінку.
- Орендатор виявився спритнішим за власника квартири та схопив ніж.
Речові докази з місця злочину / Фото Нацполіція
- Після скоєного вбився чоловік лишався з трупом ще півтори доби.
- За цей час він викрав та намагався розпродати майно з квартири загиблого.
- Його затримали неподалік місця злочину, що стався на вулиці Богдана Хмельницького.
- Речові докази у фігуранта вилучили.
Слідство збирає докази / Фото Нацполіція
Яка відповідальність за цей злочин
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та одразу повідомили про підозру.
Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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