Про це журналістам повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах. Інцидент трапився на вулиці Жоліо-Кюрі 10 червня.

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До поліції звернулася матір дівчинки.

Підозрюваний є її знайомим.

Вона розповіла, що він здійснив злочин у гаражі.

Мовляв, зняв спідню білизну з дитини та зґвалтував.

Зловмисника доставили до відділку поліції.

Матір написала заяву та дала разом із дитиною покази.

Правоохоронці офіційно поки ніяк не коментували цю інформацію. Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатись із поліцією Одещини, щоб отримати спростування або підтвердження цієї інформації.

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