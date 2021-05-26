Він прийшов до тями на Окружній дорозі. Там хлопець зупинив екіпаж патрульних – вони швидко затримали злочинців.
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Що відомо про збройний напад
Інцидент трапився на вулиці Варненській. 3 чоловіків на авто Mercedes викрали хлопця. Вони погрожували йому ножем, вимагаючи доступи та паролі до смартфону та банківських карт.Коли молодик надав їм потрібну інформацію – вони його побили майже до втрати свідомості.
Коли отямився, неподалік проїжджав екіпаж патрульних. Вони наздогнали Mercedes по гарячих слідах. В авто вони знайшли усі речові докази, про які розказав потерпілий.
Обшук одного з нападників / Фото Нацполіція
Що відомо про нападників
- Нападниками виявились 2 одеситів 27-ми та 28-ми років та 31-річний іноземець.
- Їх затримали та оголосили про підозру.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за двома статтями: розбій та незаконне позбавлення волі людини.
- Максимальне покарання – до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.