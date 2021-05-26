Одесита викрали, обікрали та викинули на об'їзній: поліція затримала злочинців по гарячих слідах

Інцидент стався вдень 26 травня на зупинці громадського транспорту. Чоловіки заговорили з 22-річним одеситом, а потім заштовхали до машини і повезли в невідомому напрямку.

Він прийшов до тями на Окружній дорозі. Там хлопець зупинив екіпаж патрульних – вони швидко затримали злочинців.

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Що відомо про збройний напад

Інцидент трапився на вулиці Варненській. 3 чоловіків на авто Mercedes викрали хлопця. Вони погрожували йому ножем, вимагаючи доступи та паролі до смартфону та банківських карт.Коли молодик надав їм потрібну інформацію – вони його побили майже до втрати свідомості.

Коли отямився, неподалік проїжджав екіпаж патрульних. Вони наздогнали Mercedes по гарячих слідах. В авто вони знайшли усі речові докази, про які розказав потерпілий.



Обшук одного з нападників / Фото Нацполіція

Що відомо про нападників