Чоловіка витягнули зі 168 маршрутки й одразу почали бити ногами та руками. Це сталося через те, що той нібито вдарив ногою жінку.
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Побитий зміг втекти
Чому чоловік міг вдарити жінку – невідомо. Проте повідомляють, що це сталося, коли вона виходила з маршрутки.
На грубіяна накидалися та вигукували "жінку вдарив, лови", а також із натовпу лунала фраза "розчленувати його треба, мерзоту". Слід зазначити, що були й ті, хто казав, що не варто цього робити.
Згодом потерпілий-зловмисник втік із натовпу та перейшов дорогу, щоб втекти. Однак йому вслід і далі лунали прокльони.
Одесити б'ють пасажира маршрутки: дивіться відео телеграму "Одесса info"
Чому не треба таке робитиВ Українську законодавстві є визначення "самоправство". Тому такі дії можна вважати правопорушенням. Відповідна стаття передбачає різні варіанти покарання: штраф до 850 гривень, 2 роки виправних робіт або навіть до 3 місяців арешту.
Якщо ви побачили правопорушення або й навіть стали його жертвою, не потрібно намагатися покарати "винного". Слід лише зателефонувати правоохоронцям, щоб це зробили в установленому законом порядку.
Бійки в транспорті – народний спорт одеситів
У громадському транспорті Одеси останнім часом трапляється досить багато конфліктів. Їх переважно знімають на відео та інциденти часто набирають розголосу в мережі. Кілька останніх випадків:
- 28 липня у 214 маршрутці чоловікові зробили зауваження, щоб він зняв рюкзак. Той не погодився та отримав кілька стусанів.
- 27 липня в 7 трамваї Одеси побилися дідусі. Це сталося, бо вони не могли вирішити, кому більше потрібне місце для сидіння людей з інвалідністю.
- 29 липня в Одному з одеських тролейбусів пасажир сказав, що "сервіс фігня" та відмовився платити за проїзд. Після цього правопорушника почали викидати з транспорту, штовхати й проклинати.