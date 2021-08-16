Чоловіка витягнули зі 168 маршрутки й одразу почали бити ногами та руками. Це сталося через те, що той нібито вдарив ногою жінку.

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Побитий зміг втекти

Чому чоловік міг вдарити жінку – невідомо. Проте повідомляють, що це сталося, коли вона виходила з маршрутки.

На грубіяна накидалися та вигукували "жінку вдарив, лови", а також із натовпу лунала фраза "розчленувати його треба, мерзоту". Слід зазначити, що були й ті, хто казав, що не варто цього робити.

Згодом потерпілий-зловмисник втік із натовпу та перейшов дорогу, щоб втекти. Однак йому вслід і далі лунали прокльони.

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Чому не треба таке робити В Українську законодавстві є визначення "самоправство". Тому такі дії можна вважати правопорушенням. Відповідна стаття передбачає різні варіанти покарання: штраф до 850 гривень, 2 роки виправних робіт або навіть до 3 місяців арешту.



Якщо ви побачили правопорушення або й навіть стали його жертвою, не потрібно намагатися покарати "винного". Слід лише зателефонувати правоохоронцям, щоб це зробили в установленому законом порядку.

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У громадському транспорті Одеси останнім часом трапляється досить багато конфліктів. Їх переважно знімають на відео та інциденти часто набирають розголосу в мережі. Кілька останніх випадків: