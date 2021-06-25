Про це повідомили 25 червня. Обшуки проводили в помешканнях фігурантів.

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Які докази знайшли

Правоохоронці вилучили понад 100 одиниць комп’ютерної та мобільної техніки, жорстких дисків і флешок.

Окрім цього, зайшли гроші та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

На їхніх комп'ютерах виявили відкриті панелі управління забороненими ресурсами.

Також чоловіків підозрюють у рекламуванні вебресурсів тіньової та шахрайської тематики.

Зокрема, вони рекламували онлайн-казино.

Поліцейські обшукали ймовірних засновників порносайтів / Фото Нацполіції

Що їм загрожує

Поліцейські затримали 3 жителів Чорноморська та 2 одеситів віком від 39 до 45 років. Наразі справу розслідують як розповсюдження порнографії.

Однак, якщо експертиза підтвердить, що матеріали містили зображення дітей, статтю можуть змінити. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років в'язниці.

Зверніть увагу! Україна входить до трійки світових лідерів з виробництва дитячої порнографії. Лише у 2020 та 2021 роках поліція виявила приблизно 300 фактів розповсюдження фільмів для дорослих за участю дітей. Детальніше про це – за посиланням.