Про закінчення досудового розслідування повідомили 12 липня. Загалом у справі 5 підозрюваних.

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Вилучені у зловмисників речові докази / Фото ДБР

Забігали та шантажували

Слідчі ДБР встановили, що угруповання зібрав 27-річний одесит. Він залучив до угруповання 3 товаришів і співробітника поліції з Києва.

За даними правоохоронців, зловмисники через соцмережі для гомосексуалів заманювали чоловіків до орендованих приміщень. Там знімали прихованою камерою їх "розваги" з учасником угруповання.

Потім у кімнату забігали члени групи, які називали себе поліцейськими. Вони, на думку ДБР, звинувачували потерпілих у розбещенні неповнолітнього. Потім у них починали вимагали гроші для уникнення відповідальності.

За такою схемою протягом періоду від січня до лютого 2021 року угруповання ошукало 3 людей на суму 75 тисяч гривень. Під час обшуків у членів угруповання виявили та вилучили наркотичні речовини. Також знайшли й вибухову речовину.

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Що загрожує затриманим

Членам організованої злочинної групи оголосили підозру в незаконному позбавленні волі, вимаганні, незаконному поводженні зі зброєю, зберіганні наркотичних речовин, а також присвоєнні владних повноважень. Якщо їх вину доведуть, чоловікам загрожує до 12 років в'язниці.