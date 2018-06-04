13:26
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Одесити перекрили небезпечну дорогу

101 Читать новость на русском

Одесити заблокували дорогу, де напередодні загинула трирічна дівчинка. На нерегульованому пішохідному переході встановлений лише попереджувальний світлофор, який блимає жовтим світлом.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу.

Читайте також: Джип на переході збив жінку з дитиною: 4-річна дівчинка загинула на місці

Майже 6 годин триває перекриття тираспольського шосе. Люди вимагають встановити світлофор та нанесенню нової розмітки. 2 червня тут трапилася аварія, внаслідок якої загинула дитина та вагітна жінка. І це далеко не перша трагедія.

На місце пікету прибули місцеві депутати, які пояснили, що встановлення світлофору – справа Нацполіції, але вони пообіцяли подати відповідне клопотання. Люди і далі продовжують свій протест і розходитися не збираються.

Теги: Новини України Новини Одеси протести Аварії та ДТП Дороги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
сьогодні, 12:02 Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
Володимир Співаковський 388
В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
сьогодні, 08:40 В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
Ольга Черненко 1930
3 червня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1138
Найсмішніші меми тижня:
3 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер
1803
Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
3 червня, 19:30 Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
901
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук