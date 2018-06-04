Одесити перекрили небезпечну дорогу
Одесити заблокували дорогу, де напередодні загинула трирічна дівчинка. На нерегульованому пішохідному переході встановлений лише попереджувальний світлофор, який блимає жовтим світлом.
Про це повідомила кореспондент 24 Каналу.
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Майже 6 годин триває перекриття тираспольського шосе. Люди вимагають встановити світлофор та нанесенню нової розмітки. 2 червня тут трапилася аварія, внаслідок якої загинула дитина та вагітна жінка. І це далеко не перша трагедія.
На місце пікету прибули місцеві депутати, які пояснили, що встановлення світлофору – справа Нацполіції, але вони пообіцяли подати відповідне клопотання. Люди і далі продовжують свій протест і розходитися не збираються.