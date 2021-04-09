За жорстоке вбивство кота одеситка постане перед судом

Прокуратура 8 квітня направила до суду справу про вбивство кота жителькою в Суворовського району Одеси. У лютому ця жінка викинула тварину з 10 поверху, а потім добила її ножем.
Джерело:Прокуратура Одещини
Підозрювана 56 років викинула труп кота в сміттєвий контейнер. Це трапилося на Десантному бульварі міста.
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Що відомо про злочин
- Жінка зізналася, що вбила свого кота, бо він її подряпав.
- Під час нападу раптової агресії жінка викинула тварину з балкона 10 поверху.
- Згодом вона спустилася надвір із ножем і добила домашнього улюбленця.
- Про цей випадок повідомила інша мешканка цього району.
Що загрожує за вбивство тварини
Одеситку будуть судити за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Якщо вину доведуть, вона може заплатити штраф від 17 до 51 тисячі гривень або потрапити до в'язниці на 3 роки.
Інші випадки жорстокості над тваринами
- В одеському районі Царське Село 9 березня 60-річний чоловік вбив сусідського кота. Він це пояснив тим, що тварина випорожнювалася на його території. Згодом на його будинку залишили багато написів "Вбивця".
- Біля Одеси жінка 12 лютого застрелила хаскі й похвалилася цим у чаті села. Згодом вона перестала визнавати свою провину.
- У лютому активісти виявили на Одещині ферму, де знущалися з тварин. На її території виявили помираючих від голоду собак і частини свинячих туш.
- У Самборі чоловік 10 лютого розстріляв собаку з пневматичної гвинтівки. Тварина залишилась живою, а кривдника згодом мають судити.