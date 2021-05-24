Це трапилося незадовго після опівночі 22 травня. Про інцидент розповіли нацгвардійці, які затримали зловмисника.
Актуально Суд закрив кримінальне провадження у справі Лугової: її намагалися зґвалтувати в потязі
Більше про цей напад
- Жінка вийшла з автомобіля та хотіла його зачинити.
- В цей момент на неї накинувся невідомий і повалив на землю.
- Намагаючись роздягти потерпілу, він завдав їй кілька ударів у голову.
- Мешканець будинку поряд почув крики своєї дружини та пішов на допомогу.
- Коли нападник почав втікати, чоловік кинувся навздогін.
- У цей момент їх помітили гвардійці, які патрулювали нічне місто.
- Спочатку вони звернули увагу на дівчину, яка лежала на землі та кликала на допомогу.
- А згодом вже помітили й 2 чоловіків, які бігли.
- Коли гвардійці наздогнали "бігунів", з'ясували, що відбувається та затримали підозрюваного.
- Він поводився агресивно та намагався втекти.
- Однак згодом його передали працівникам поліції.