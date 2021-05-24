Це трапилося незадовго після опівночі 22 травня. Про інцидент розповіли нацгвардійці, які затримали зловмисника.

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Більше про цей напад

  • Жінка вийшла з автомобіля та хотіла його зачинити.
  • В цей момент на неї накинувся невідомий і повалив на землю.
  • Намагаючись роздягти потерпілу, він завдав їй кілька ударів у голову.
  • Мешканець будинку поряд почув крики своєї дружини та пішов на допомогу.
  • Коли нападник почав втікати, чоловік кинувся навздогін.
  • У цей момент їх помітили гвардійці, які патрулювали нічне місто.
  • Спочатку вони звернули увагу на дівчину, яка лежала на землі та кликала на допомогу.
  • А згодом вже помітили й 2 чоловіків, які бігли.
  • Коли гвардійці наздогнали "бігунів", з'ясували, що відбувається та затримали підозрюваного.
  • Він поводився агресивно та намагався втекти. 
  • Однак згодом його передали працівникам поліції.

 