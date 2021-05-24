Одеситка чудом врятувалася від ґвалтівника: бив по голові та ліз під спідницю

24 травня 2021 , 12:13
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Джерело:

Військова частина Нацгвардії

Жителька Одеси поряд з домівкою ледь не стала жертвою зґвалтування. Нападник кинув її на землю, бив по голові, ліз під спідницю та намагався роздягти. На щастя, крик потерпілої почув її чоловік, а потім і службовці Нацгвардії.

Це трапилося незадовго після опівночі 22 травня. Про інцидент розповіли нацгвардійці, які затримали зловмисника.

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Більше про цей напад

  • Жінка вийшла з автомобіля та хотіла його зачинити.
  • В цей момент на неї накинувся невідомий і повалив на землю.
  • Намагаючись роздягти потерпілу, він завдав їй кілька ударів у голову.
  • Мешканець будинку поряд почув крики своєї дружини та пішов на допомогу.
  • Коли нападник почав втікати, чоловік кинувся навздогін.
  • У цей момент їх помітили гвардійці, які патрулювали нічне місто.
  • Спочатку вони звернули увагу на дівчину, яка лежала на землі та кликала на допомогу.
  • А згодом вже помітили й 2 чоловіків, які бігли.
  • Коли гвардійці наздогнали "бігунів", з'ясували, що відбувається та затримали підозрюваного.
  • Він поводився агресивно та намагався втекти. 
  • Однак згодом його передали працівникам поліції.
Зверніть увагу! На Одещині чоловік та жінка вчиняли сексуальне насильство над дошкільнятами. Вони систематично це робили під виглядом уроків логопеда. Подружжя ймовірних ґвалтівників 21 травня викрили правоохоронці.

 

Автор: Олександр Марчак