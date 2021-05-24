Одеситка чудом врятувалася від ґвалтівника: бив по голові та ліз під спідницю

12:13

Жителька Одеси поряд з домівкою ледь не стала жертвою зґвалтування. Нападник кинув її на землю, бив по голові, ліз під спідницю та намагався роздягти. На щастя, крик потерпілої почув її чоловік, а потім і службовці Нацгвардії.