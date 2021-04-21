В Одесі на сесії обласної ради депутатка від "Партії Шарія" Яна Фрейман запропонувала увіковічити на меморіалі Небесної Сотні пам'ять "Беркуту". Через це її внесли до бази "Миротворця".

Інцидент трапився ще 16 квітня під час сесії Одеської обласної ради. Саме там Фрейман і виступила зі скандальною пропозицією.

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Що пропонувала депутатка від "Партії Шарія"

Яна Фрейман запропонувала увічнити пам'ять бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" на меморіалі жертв Небесної Сотні.

Беркутівці – це такі ж люди, у яких є сім'ї,

– заявила депутатка.

Тоді питання винесли на голосування, але рішення не прийняли. Однак вшанування "Беркута" підтримали 33 члени зборів, зокрема всі депутати "Партії Шарія". Ще 7 депутатів облради виступили проти, 5 – утрималися, 39 – не голосували.

До слова, до 2019 року Яна Фрейман була відома під іншим прізвищем – Туренко. Вона працювала журналісткою на декількох одеських телеканалах.

Тепер Фрейман у базі "Миротворця"

За свою пропозицію депутатка загриміла до бази "Миротворця".

Дії Фрейман там назвали провокацією, маніпулюванням суспільно значущою інформацією та участю в антиукраїнських пропагандистських акціях.



Депутатка від "Партії Шарія" поповнила лави "Миротворця"

Слід пам'ятати! 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві відбулося криваве протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Упродовж кількох годин внаслідок обстрілів силовиків загинули понад 60 людей. Згодом їх назвали Небесною Сотнею.