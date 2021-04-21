Хотіла пам'ятник "Беркуту": одеська депутатка з "Партії Шарія" потрапила до "Миротворця"
В Одесі на сесії обласної ради депутатка від "Партії Шарія" Яна Фрейман запропонувала увіковічити на меморіалі Небесної Сотні пам'ять "Беркуту". Через це її внесли до бази "Миротворця".
Джерело:Сайт "Миротворця"
Інцидент трапився ще 16 квітня під час сесії Одеської обласної ради. Саме там Фрейман і виступила зі скандальною пропозицією.
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Що пропонувала депутатка від "Партії Шарія"
Яна Фрейман запропонувала увічнити пам'ять бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" на меморіалі жертв Небесної Сотні.
Беркутівці – це такі ж люди, у яких є сім'ї,
– заявила депутатка.
Тоді питання винесли на голосування, але рішення не прийняли. Однак вшанування "Беркута" підтримали 33 члени зборів, зокрема всі депутати "Партії Шарія". Ще 7 депутатів облради виступили проти, 5 – утрималися, 39 – не голосували.
До слова, до 2019 року Яна Фрейман була відома під іншим прізвищем – Туренко. Вона працювала журналісткою на декількох одеських телеканалах.
Тепер Фрейман у базі "Миротворця"
За свою пропозицію депутатка загриміла до бази "Миротворця".
Дії Фрейман там назвали провокацією, маніпулюванням суспільно значущою інформацією та участю в антиукраїнських пропагандистських акціях.
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