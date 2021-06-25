А для тих, хто не розуміє російську, депутатка знайшла рішення. Вона запропонувала запросити перекладача.

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Депутатка від "Європейської солідарності" Ярослава Вітко написала у своєму фейсбуці про те, що готує звернення до уповноваженого із захисту державної мови.

"Радимо шановній колезі наступного разу балотуватися в органи місцевого самоврядування ПМР або інших квазіреспублік – там українською необов'язково виступати", – додала нардепка.

Позиція Ісаченко

В депутатки було лише одне пояснення своєї позиції.

Я надаю перевагу говорити тією мовою, якою мені зручно,

– сказала депутатка.

Важливо! Згідно з законодавством України, депутати місцевих рад і посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані володіті державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків.

Мовний скандал: гучні новини