Депутатка від "Партії Шарія" відмовляється говорити українською: відео скандалу

Депутатка Одеської райради від "Партії Шарія" Ніна Ісаченко відмовилась говорити українською у сесійній залі. Навіть після наполегливих прохань колег депутатка не змінила думку.

А для тих, хто не розуміє російську, депутатка знайшла рішення. Вона запропонувала запросити перекладача.

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Депутатка від "Європейської солідарності" Ярослава Вітко написала у своєму фейсбуці про те, що готує звернення до уповноваженого із захисту державної мови.

"Радимо шановній колезі наступного разу балотуватися в органи місцевого самоврядування ПМР або інших квазіреспублік – там українською необов'язково виступати", – додала нардепка.

Позиція Ісаченко

В депутатки було лише одне пояснення своєї позиції.

Я надаю перевагу говорити тією мовою, якою мені зручно,

– сказала депутатка.

Мовний скандал: гучні новини

У червні студентка з Харкова різко обурилась через те, що зобов'язана писати курсову роботу українською мовою. Вона назвала її "ї*бучою", через що виник скандал.

Тележурналіст В'ячеслав Соломка взимку також висміяв українську мову. Він на відео порівняв її з російською, що обурило військових.

Також скандал спалахнув довкола 15-річної блогерки, яка заявила, що їй "вср*лась українська мова".

Згідно з законодавством України, депутати місцевих рад і посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані володіті державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків.