Одеська область вийшла з червоної зони

Через зменшення кількості захворювань на COVID-19 Одещина з 25 квітня переходить у жовтий рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли 24 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії.

Про можливий вихід Одеської області з червоної зони 23 квітня повідомляв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Перехід Одещини у жовту зону

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення скасувати червону зону на Одещині.

Скасувати з опівночі 25 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для жовтий рівня епідемічної небезпеки,

– мовиться у повідомленні.

Відтепер за правилами жовтої зони у регіоні можуть діяти послаблення. Зокрема можуть відкрити заклади громадського харчування до 24 години, освітні заклади більше 20 людям, можуть проводити матчі та масові заходи при 50% заповненості залу.

Це адаптивний карантин – області залежно від епідеміологічної ситуації розподіляють в одну із зон: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Коротко про ситуацію з COVID-19 на Одещині



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу