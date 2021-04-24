Одеська область вийшла з червоної зони

Через зменшення кількості захворювань на COVID-19 Одещина з 25 квітня переходить у жовтий рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли 24 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії.
Джерело:телеграм Олег Немчінов
Про можливий вихід Одеської області з червоної зони 23 квітня повідомляв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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Перехід Одещини у жовту зону
На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення скасувати червону зону на Одещині.
Скасувати з опівночі 25 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для жовтий рівня епідемічної небезпеки,
– мовиться у повідомленні.
Відтепер за правилами жовтої зони у регіоні можуть діяти послаблення. Зокрема можуть відкрити заклади громадського харчування до 24 години, освітні заклади більше 20 людям, можуть проводити матчі та масові заходи при 50% заповненості залу.Зверніть увагу! Карантин в Україні продовжили до 30 червня. Це адаптивний карантин – області залежно від епідеміологічної ситуації розподіляють в одну із зон: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
Коротко про ситуацію з COVID-19 на Одещині
- Одеська область перерейшла у червону зону 23 березня. Таке рішення прийняли через те, що за даними МОЗ відсоток госпіталізації хворих на COVID-19 був 67,9%. А це більше встановленої норми (менш як 60% на 100 тисяч).
- 24 березня мер міста Геннадій Трухавнов заявив, що потрібні додаткові медики. Тоді ж створили додаткові ліжка для хворих на COVID-19.
- 24 березня в Одеській області виявили 1 235 нових випадків інфікування коронавірусом. У ту добу від коронавірусу в регіоні померло 25 людей.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу