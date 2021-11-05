Тендер відбудеться 10 листопада, а доставити Mercedes до автопідприємства Одеської облради мають до кінця 2021 року. Про це повідомили 5 листопада.

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Комфорт і додаткові функції

Згідно з умовами договору фірма-переможець аукціону доставить до автопідприємства "Централізованої закупівельної організації Одеської обласної ради" чорний мінівен. Місцева влада придбає мікроавтобус Mercedes-V класу на 7 пасажирських місць. Повна вартість 3 мільйони 346 тисяч 833 гривні.



Одеська облрада придбає елітне службове авто / Скриншот Prozorro

Замовник вказав, що мінівен має мати восьмирівневу коробку передач, дизельний двигун. До того ж мають бути додаткові функції, такі як: