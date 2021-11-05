Одеська облрада купує службове авто за 3 мільйони
Джерело:Prozorro
Обласна рада Одеси купує чорний мінівен марки Mercedes V-класу для службового використання. Вартість такої автівки становить 3 мільйони 346 тисяч гривень.
Тендер відбудеться 10 листопада, а доставити Mercedes до автопідприємства Одеської облради мають до кінця 2021 року. Про це повідомили 5 листопада.
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Комфорт і додаткові функції
Згідно з умовами договору фірма-переможець аукціону доставить до автопідприємства "Централізованої закупівельної організації Одеської обласної ради" чорний мінівен. Місцева влада придбає мікроавтобус Mercedes-V класу на 7 пасажирських місць. Повна вартість 3 мільйони 346 тисяч 833 гривні.
Одеська облрада придбає елітне службове авто / Скриншот Prozorro
Замовник вказав, що мінівен має мати восьмирівневу коробку передач, дизельний двигун. До того ж мають бути додаткові функції, такі як:
- бортовий комп'ютер;
- система контролю втоми водія;
- активна система допомоги при паркуванні з камерами на 360°;
- автоматичний клімат контроль THERMOTRONIC.