Викрали й катували 2 місяці: поліція врятувала іноземців в Одесі
На Одещині поліцейські 13 квітня провели спецоперацію. Вони звільнили двох іноземців, яких викрали, катували та тримали в заручниках декілька місяців.
Джерело:Нацполіція Одещини
Жертвами злочинців стали 55-річний громадянин Греції та його 27-річний племінник. Зловмисники хотіли заволодіти нерухомим майном та великою грошовою сумою.
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Що відомо про інцидент
Злочинці викрали іноземців у лютому 2021 року, щоб заволодіти їхніми статками та нерухомістю.
Злочинців затримали під час спецоперації / Фото Національна поліція
Вони тримали їх у заручниках, катувати, погрожували вбивством, чинили психологічний та фізичний тиск.
Зловмисники катували заручників / Фото Нацполіція
Зловмисникам вдалось заволодіти 600 тисячами євро та 6 квартирами в елітних районах Одеси.
Зловмисники отримали 600 тисяч євро / Фото Нацполіція
Під час спецоперації силовики з трьох підрозділів звільнили заручників та затримали двох підозрюваних.
У злочинців вилучили речові докази / Фото Національна поліція
Правоохоронці продовжують пошук та встановлення усіх причетних до цього правопорушення, проводять обшуки.
Як відбувалось затримання: відео
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