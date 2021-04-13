Викрали й катували 2 місяці: поліція врятувала іноземців в Одесі

На Одещині поліцейські 13 квітня провели спецоперацію. Вони звільнили двох іноземців, яких викрали, катували та тримали в заручниках декілька місяців.

Жертвами злочинців стали 55-річний громадянин Греції та його 27-річний племінник. Зловмисники хотіли заволодіти нерухомим майном та великою грошовою сумою.

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Що відомо про інцидент

Злочинці викрали іноземців у лютому 2021 року, щоб заволодіти їхніми статками та нерухомістю.



Злочинців затримали під час спецоперації / Фото Національна поліція

Вони тримали їх у заручниках, катувати, погрожували вбивством, чинили психологічний та фізичний тиск.



Зловмисники катували заручників / Фото Нацполіція

Зловмисникам вдалось заволодіти 600 тисячами євро та 6 квартирами в елітних районах Одеси.



Зловмисники отримали 600 тисяч євро / Фото Нацполіція

Під час спецоперації силовики з трьох підрозділів звільнили заручників та затримали двох підозрюваних.



У злочинців вилучили речові докази / Фото Національна поліція

Правоохоронці продовжують пошук та встановлення усіх причетних до цього правопорушення, проводять обшуки.

Як відбувалось затримання: відео