Одеська міська рада заплатить компенсацію за пожежу у таборі "Вікторія"

Одеська міська рада повинна сплатити майже 4 мільйона гривень за пожежу у дитячому таборі "Вікторія".

Таке рішення напередодні ухвалив суд, задовольнивши прохання адвокатів головного обвинуваченого директора табору Петроса Саркісяна.

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На думку адвокатів, усе логічно – майно табору належить саме мерії, тож і відповідальність за трагедію має нести Одеська міська рада. Так само, як і відшкодовувати моральні збитки сім'ям 37 дітей, що перебували в таборі в момент пожежі. 35 родин вимагають по 200 тисяч гривень компенсації, ще дві – по двісті тисяч гривень.

Нагадаємо, пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула в ніч на 16 вересня. З табору було евакуйовано 42 дитини, проте двоє дітей загинули, ще троє дітей госпіталізовані (вони вистрибнули з вікна палаючої будівлі). Окрім того, одна дитина розшукується. Зниклу з табору дівчинку звуть Сніжана Арпєнтій.