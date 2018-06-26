Одеська обласна лікарня закупила ліки на 40% дешевше, ніж Міністерство охорони здоров'я

Одеській обласній клінічній лікарні вдалось на третину зменшити вартість закупки ліків німецького виробника препаратів для діалізу.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Один із дистриб’юторів німецького виробника витратних матеріалів для діалізу Fresenius, ТОВ "Ренарт", в результаті аукціону "Одеської обласної клінічної лікарні" щодо закупівлі розхідників для перитонеального діалізу скинув свою цінову заявку до відмітки, у півтори рази нижчої від власних цін на ті ж матеріали для пацієнтів інших областей.

Тендер проводився 6 квітня на 43,03 млн грн.

Участь в аукціоні взяли дві компанії – ТОВ "Діавіта" ("Baxter", США) та ТОВ "Ренарт" ("Fresenius", Німеччина). У ході "Ренарт" впав в ціні з 42,96 млн грн до 31,01 млн грн (28%).

Таким чином, за деякими препаратами, Одеська лікарня закупила ліки на 40% дешевше, ніж лікарні у інших областях України.

Одеська обласна клінічна лікарня проводила закупівлю у форматі "європейських торгів", який передбачає відкриття цінових заявок учасників лише після проходження ними етапу перекваліфікації (перевірки усіх конкурсних документів, окрім цінової пропозиції, на відповідність вимогам тендерної документації) та аукціону.

Ініціатором впровадження цієї системи державних закупівель стала Одеська обласна адміністрація. Як пояснив її голова Максим Степанов, процедура європейських торгів дозволяє економити значні бюджетні кошти та визнана в усіх розвинених країнах.

Як повідомлялося раніше, МОЗ замовляє поставки витратних матеріалів для діалізу подекуди із переплатою до 22% навіть у порівнянні з цінами від українських дистриб’юторів, які закуповують товари через "прокладки".