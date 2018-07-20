Одеська область увійшла до трійки лідерів з розвитку регіональної економіки в 2017 році

Кращі темпи зростання економіки в 2017 році показали Хмельницька область, Київ і Одеська область.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на дані Держстату.

Так, індекс валового регіонального продукту Одеської області склав 106,6%, що на 4% вище середніх показників по Україні, попереду тільки Хмельницька область – 109% і Київ – 107,4%.

В ОДА успіхи пояснюють розвитком регіону відразу в декількох галузях: будівництво, промисловість, зовнішня і внутрішня торгівля.

"У нас майже на 20% зріс експорт, на 14% – роздрібна торгівля. За один рік обсяги будівництва зросли вполовину. Все це дозволило нам піднятися в загальному рейтингу на сім позицій в порівнянні з 2016 роком", – заявив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Відзначимо, що такі ж показники Одеська область демонструвала тільки в 2004 і 2008 роках.