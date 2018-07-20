13:07
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Одеська область увійшла до трійки лідерів з розвитку регіональної економіки в 2017 році

100 Читать новость на русском
Економіка
Економіка / landlord.ua

Кращі темпи зростання економіки в 2017 році показали Хмельницька область, Київ і Одеська область.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на дані Держстату.

Так, індекс валового регіонального продукту Одеської області склав 106,6%, що на 4% вище середніх показників по Україні, попереду тільки Хмельницька область  109% і Київ 107,4%.

В ОДА успіхи пояснюють розвитком регіону відразу в декількох галузях: будівництво, промисловість, зовнішня і внутрішня торгівля.

"У нас майже на 20% зріс експорт, на 14% роздрібна торгівля. За один рік обсяги будівництва зросли вполовину. Все це дозволило нам піднятися в загальному рейтингу на сім позицій в порівнянні з 2016 роком",  заявив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Відзначимо, що такі ж показники Одеська область демонструвала тільки в 2004 і 2008 роках.

Теги: Новини Києва Новини Одеси Новини Хмельницького Експорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Макрон зробив тривожні заяви, і цим скористається Путін, – дипломат
 28 травня , 08:03
"Приватбанк" офіційно змінив назву
 19 червня , 14:03
Заява Путіна про "референдум" у Криму: з'явилась реакція Порошенка
 17 липня , 13:56
Синоптик сповістила, якою буде погода наступного тижня
 15 липня , 02:37
Експерт розповів, яким буде курс гривні на 2018 рік
 17 березня , 19:41
Виплати субсидій можуть зупинити по всій Україні
 30 січня , 12:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук