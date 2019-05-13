Одеська поліція злісно саботує вимогу Мінкульту негайно припинити забудову Літнього театру

В Одесі поліцейські відреагували відвертим саботажем на припис Мінкульту негайно припинити незаконне будівництво в Літньому театрі, яке нині у розпалі.

Ініціативна група Літнього театру влаштувала акцію протесту проти незаконної забудови – реалізації так званого "проекту благоустрою колишнього КВН-ника Дмитра Шпинарьова".

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Громадськість видрукувала величезного розміру припис Мінкульту про заборону будь-яких будівельних і демонтажних робіт і повісила на вході до публічного простору.





Активісти в Одесі розмістили припис Мінкульту з вимогою припинити незаконне будівництво в Літньому театрі

"Тепер будівельники не скажуть, що вони не в курсі, що не можна проводити будівельні роботи", – прокоментував керівник одеського осередку"Демальянсу" Юрій Дяченко.

Активісти хотіли одного: аби будівельники припинили незаконні роботи й забрались геть. Проте ті ніяк не відреагували.

На виклик протестувальників приїхали 3 слідчо-оперативних групи поліції. Проте дивним чином жодна з них не спромоглася припинити кричуще будівництво. Бо далі фіксації злочину справа не пішла. Правоохоронці лише прийняли заяви та пояснення будівельників, проте не затримали людей і не доставили до райвідділку. Ба більше – у присутності поліцейських продовжили незаконно забудовувати Літній театр.







Правоохоронці саботували незаконну забудову Літнього театру

"Ми спіймали злочинців на гарячому – на будівельних роботах. Цікаво бачити, яким чином наша поліція не виконує свої функції. Коли поліція бачить, що особа з будівельним приладдям знаходиться на території, де чинить злочин, то зобов'язана встановили паспорті дані, перевірити документи, затримати осіб та зупинити будівництво", – прокоментував юрист Олексій Мельников.

Чому поліція не припиняє будівництво, слідчий Приморського райвідділку Євгеній Єремейчук не зміг однозначно відповісти.

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"Ми будемо встановлювати всі анкетні дані. Якщо в особи немає паспорту, встановлюватимемо зі слів. Якщо будуть сумніви, запросимо у райвідділок. Чи буде припинене правопорушення? Наразі ми здійснюємо всі невідкладні дії для припинення, перепрошую, фіксування того, що тут відбувається", – прокоментував слідчий.





На місце незаконного будівництва викликали правоохоронців// фото автора

Проте юрист Мельников наголошує: поліція зобов'язана не лише фіксувати, а й зупинити будівництво.

"Є сліди злочину і є особи, які коять цей злочин. Є норма закону: особи мають бути затримані для надання пояснень і встановлення паспортних даних. Але ж ні. Ви бачите, як це все відбувається... Дії поліції – це не лише непрофесіоналізм, а й злочинне покривання вбивства й руйнації пам'ятки місцевого значення ", – прокоментував Мельников.

Бездіяльність одеської поліції підриває роботу всіх державних інституцій із захисту пам'яток культурної спадщини, вважає архітектор та учасник конституційної ради із захисту пам'яток культурної спадщини Максим Васалатій.

"Їх проект так званого благоустрою не був погоджений з Мінкультом, тому не має жодної юридичної цінності. А поліція не виконує припис Мінкульту щодо зупинки всіх можливих робіт юридичними і фізичними особами в Літньому театрі. Поліцейським не вистачає волі зупинити будівництво, вони знімають з себе відповідальність і нехтують законом", – додав Васалатій.



Бездіяльність одеської поліції підриває роботу всіх державних інституцій// фото автора

А от отримати відповідь у будівельників, чому ті не виконують припис Мінкульту, було складно. Найкрасномовнішим виявився виконроб Микола Пастер, який, щоправда, чомусь називає себе «волонтером Літнього театру». Мовляв, директор проекту Шпинарьов є його давнім другом, а тому "попросив консультувати роботи по будівництву"... Зрозумівши, що обмовився, він поспішив рятувати ситуацію і запевняти, що жодного будівництва в Літньому театрі просто немає.

"Моя участь тяжка. Я консультую робочих, кому треба консультація по будівництву... По благоустрою чи будівництву, питаєте? По благоустрою. Будівництва тут не існує! Яке будівництво? Це благоустрій. Ви ж бачите, що це благоустрій? Я запевняю, що тут не буде будівництва", – емоційно говорив виконроб.



Справа – виконроб Микола Пастер// фото автора

Проте архітектор Васалатій запевняє: роботи у Літньому театрі – не є благоустроєм, бо повністю підпадають під реконструкцію.

"На місці парку вони споруджуватимуть сцену - це підпадає під категорію капітальних споруд. Зараз здійснюють земляні роботи, прокладають підземні комунікації. Висота, ширина і стан споруд нині у форматі відсутності, тому вони створюватимуть нові. Це все підпадає під категорію капітальних споруд. Роботи категорично не є благоустроєм", – сказав архітектор.



Роботи категорично не є благоустроєм, – архітектор Васалатій// фото автора

Насамкінець, одесити, котрі борються проти забудови у Літньому театрі, наголошують: поліція на їх позови неодноразово відповідала бездіяльністю. Вони планують і далі взаємодіяти з поліцією в юридичній площині. А також звертатись зі скаргами по правоохоронній вертикалі: в МВС, прокуратуру та суди.

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Що відбувається з Літнім театром в Одесі?

12 квітня зранку приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів, пам’ятки місцевого значення – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це робиться під прикриттям, нібито, реалізації проекту благоустрою колишнього КВН-ника Дмитра Шпинарьова, якому 28 березня виконком Одеської міськради в закритому режимі дав зелене світло. Громадські діячі повідомляють, що це незаконно, бо немає дозволу на проведення робіт Мінкульту.

Вони вважають проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ дочірньою фірмою СП "Солінг "власника" Одеси та бізнес-партнера одеського мера Геннадія Труханова Володимира Галантерника. Такі дії викликали спротив громадськості. Відтак сотні одеситів 13 квітня протестували проти будівництва.

Окрім того, почався натиск на активну громадськість. Підозрілі люди характерної зовнішності, які з'явились там разом з будівельниками, 14 квітня обмежили вхід на територію публічного простору і вдались до погроз фізичної розправи. 15 квітня одесити офіційно звернулись до міністра культури Євгена Нищука та міністра МВС Арсена Авакова з проханням вплинути на ситуацію. 3 травня Мінкульт надіслав припис з вимогою негайно припинити всі будівельні роботи в Літньому театрі. З часу публікації припису будівельні роботи лише активізувались. Була заведена важка будівельна техніка, став інтенсивнішим рух вантажного транспорту в Міському саду. Проте забудовник не реагує і продовжує незаконну забудову парку-пам'ятки місцевого значення в центрі Одеси.