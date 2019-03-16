Одеська школярка через знущання однокласників впала в кому

Попри те, що в Україні почав діяти закон про булінг, який передбачає покарання, підлітків це не зупиняє. В Одесі школярку цькуванням довели до того, що вона впала в стан коми.

Мама одеської п'ятикласниці написала заяву в поліцію після булінг над її донькою. Зі слів рідних, через знущання дитина знепритомніла у школі.

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Родичі потерпілої дівчинки кажуть, що після знущань однолітків дитина потрапила в лікарню та вісім годин була в комі, проте зараз її стан стабільний.

Хлопчик на фізкультурі її кілька разів вдарив по голові м'ячем. Дитина прибігла в істериці в клас, де ще на неї натиснув класний керівник, що вона повинна 1700 гривень за те, що спізнюється в школу. Дівчинка зовсім увійшов в транс і втратила свідомість в класі,

– розповіла тітка потерпілої школярки.

Батьки однокласників Софії не вірять у те, що їхні діти могли знущатися з дівчинки. Натомість директор школи підтверджує, що клас справді не є простий. Там встановили камеру спостереження, аби мати можливість спостерігати за порядком. Проте з Софії ніхто не знущався.

Там діти складні, хоча вони досить дружні. Якщо вони й хуліганять, то це робиться не зі злого умислу, а з пустощів,

– директор школи Олена Гусейнова.

Наразі в школі працює спеціальна комісія, яка повинна встановити, чи був це справді факт булінгу.

Що таке булінг ?Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.



Булінг в українських школах