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      Одеська школярка через знущання однокласників впала в кому

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      Попри те, що в Україні почав діяти закон про булінг, який передбачає покарання, підлітків це не зупиняє. В Одесі школярку цькуванням довели до того, що вона впала в стан коми.

      Мама одеської п'ятикласниці написала заяву в поліцію після булінг над її донькою. Зі слів рідних, через знущання дитина знепритомніла у школі.

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      Родичі потерпілої дівчинки кажуть, що після знущань однолітків дитина потрапила в лікарню та вісім годин була в комі, проте зараз її стан стабільний.

      Хлопчик на фізкультурі її кілька разів вдарив по голові м'ячем. Дитина прибігла в істериці в клас, де ще на неї натиснув класний керівник, що вона повинна 1700 гривень за те, що спізнюється в школу. Дівчинка зовсім увійшов в транс і втратила свідомість в класі,
      – розповіла тітка потерпілої школярки.

      Батьки однокласників Софії не вірять у те, що їхні діти могли знущатися з дівчинки. Натомість директор школи підтверджує, що клас справді не є простий. Там встановили камеру спостереження, аби мати можливість спостерігати за порядком. Проте з Софії ніхто не знущався.

      Там діти складні, хоча вони досить дружні. Якщо вони й хуліганять, то це робиться не зі злого умислу, а з пустощів, 
      – директор школи Олена Гусейнова.

      Наразі в школі працює спеціальна комісія, яка повинна встановити, чи був це справді факт булінгу. 

      Що таке булінг?Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

      Булінг Україна школи
      Булінг в українських школах

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Одеси Сутички
      Джерело: 24 канал
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