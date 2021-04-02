"Червона зона – тільки на папері": одеські депутати хочуть ввести локдаун, як у Києві
В Одесі хочуть посилити карантинні обмеження. Це питання розглядала комісія МОЗ Одеської облради на засіданні 1 квітня. Деякі депутати наполягають на введені повного локдауну.
Джерело:"Деловая Одесса"
Про це заявила очільниця обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва. Вона зазначила, що кількість хворих на коронавірус в регіоні зростає, серед них багато медиків.
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Головною проблемою в регіоні вважають саме зростання пацієнтів з ковідом серед лікарів. Медичних кадрів для боротьби з інфекцією критично не вистачає.
Як пропонують це вирішити
В комісії МОЗ Одеської області вважають, що в регіоні треба ввести жорсткий карантин, як у Києві. На думку депутатів це має допомогти стабілізувати епідситуацію на Одещині.
Ми бачимо, що червона зона – тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання з обмежень, то ми не зупинимо цей потік,
– зазначив голова комісії Дмитро Чапір.
Один із членів комісії запропонував ввести жорсткий карантин в транспорті та залучити працівників патрульної поліції до перевірок на предмет дотримання карантину.
Медична комісія в цілому підтримала ці ідеї. Тепер вони планують звернутися до відповідних служб для контролю дотримання обмежень.
Які обмеження діятимуть на Одещині
- Громадські заклади харчування закриті. Можлива лише доставка та замовлення на винос.
- Зачинено торгові центри, розважальні заклади, спортзали, басейни, фітнес-центри.
- Школярі 5 – 11 класів можуть навчатися дистанційно. Дитячі садки та учні початкових класів навчаються у звичайному режимі.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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