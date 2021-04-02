"Червона зона – тільки на папері": одеські депутати хочуть ввести локдаун, як у Києві

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В Одесі хочуть посилити карантинні обмеження. Це питання розглядала комісія МОЗ Одеської облради на засіданні 1 квітня. Деякі депутати наполягають на введені повного локдауну.

Джерело:

"Деловая Одесса"

Про це заявила очільниця обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва. Вона зазначила, що кількість хворих на коронавірус в регіоні зростає, серед них багато медиків.

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Головною проблемою в регіоні вважають саме зростання пацієнтів з ковідом серед лікарів. Медичних кадрів для боротьби з інфекцією критично не вистачає.

Як пропонують це вирішити

В комісії МОЗ Одеської області вважають, що в регіоні треба ввести жорсткий карантин, як у Києві. На думку депутатів це має допомогти стабілізувати епідситуацію на Одещині.

Ми бачимо, що червона зона – тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання з обмежень, то ми не зупинимо цей потік,
– зазначив голова комісії Дмитро Чапір.

Один із членів комісії запропонував ввести жорсткий карантин в транспорті та залучити працівників патрульної поліції до перевірок на предмет дотримання карантину.

Медична комісія в цілому підтримала ці ідеї. Тепер вони планують звернутися до відповідних служб для контролю дотримання обмежень.

Зверніть увагу! В Одесі попри червону зону, містяни та підприємці зневажають обмеженнями. Наприклад, в останні вихідні березня на вулицях люди гуляли, не дотримувались дистанції та ігнорували масковий режим. Це обурило міського голову Геннадія Труханова.

Які обмеження діятимуть на Одещині

  • Громадські заклади харчування закриті. Можлива лише доставка та замовлення на винос.
  • Зачинено торгові центри, розважальні заклади, спортзали, басейни, фітнес-центри.
  • Школярі 5 – 11 класів можуть навчатися дистанційно. Дитячі садки та учні початкових класів навчаються у звичайному режимі.


Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу