"Червона зона – тільки на папері": одеські депутати хочуть ввести локдаун, як у Києві

В Одесі хочуть посилити карантинні обмеження. Це питання розглядала комісія МОЗ Одеської облради на засіданні 1 квітня. Деякі депутати наполягають на введені повного локдауну.

Про це заявила очільниця обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва. Вона зазначила, що кількість хворих на коронавірус в регіоні зростає, серед них багато медиків.

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Головною проблемою в регіоні вважають саме зростання пацієнтів з ковідом серед лікарів. Медичних кадрів для боротьби з інфекцією критично не вистачає.

Як пропонують це вирішити

В комісії МОЗ Одеської області вважають, що в регіоні треба ввести жорсткий карантин, як у Києві. На думку депутатів це має допомогти стабілізувати епідситуацію на Одещині.

Ми бачимо, що червона зона – тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання з обмежень, то ми не зупинимо цей потік,

– зазначив голова комісії Дмитро Чапір.

Один із членів комісії запропонував ввести жорсткий карантин в транспорті та залучити працівників патрульної поліції до перевірок на предмет дотримання карантину.

Медична комісія в цілому підтримала ці ідеї. Тепер вони планують звернутися до відповідних служб для контролю дотримання обмежень.

Які обмеження діятимуть на Одещині

Громадські заклади харчування закриті. Можлива лише доставка та замовлення на винос.

Зачинено торгові центри, розважальні заклади, спортзали, басейни, фітнес-центри.

Школярі 5 – 11 класів можуть навчатися дистанційно. Дитячі садки та учні початкових класів навчаються у звичайному режимі.

В Одесі попри червону зону, містяни та підприємці зневажають обмеженнями. Наприклад, в останні вихідні березня на вулицях люди гуляли, не дотримувались дистанції та ігнорували масковий режим. Це обурило міського голову Геннадія Труханова.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу