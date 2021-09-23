В Одесі маршрутки влаштували "перегони" та збили підлітка: відео та фото з місця аварії

В Одесі 23 вересня маршрутка Isuzu скоїла наїзд на підлітка. У мережі повідомили, що хлопця збили в момент, коли 2 маршрутки влаштували "перегони".

Як наслідок, 15-річний хлопець отримав травми, тому його довелося госпіталізувати. Згодом на місце прибули правоохоронці.

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Маршрутка збила підлітка в Одесі: дивіться відео телеграму "7 канал"

Від удару знепритомнів

Це сталося на вулиці Іцхака Рабіна приблизно о 16 годині. Спершу приїхали патрульні, які зафіксували інцидент. Вони викликали слідчого для встановлення обставин аварії.

У телеграмі "Ху***ая Одесса" написали, що хлопця збив автобус, який курсує за маршрутом №121. Це сталося, коли водій обганяв 191 маршрутку, яка зупинилася випускати людей прямісінько на пішохідному переході.

Потерпілий у момент удару знепритомнів. Проте приблизно за 5 хвилин після аварії він прийшов до тями. На фото з місця видно, що в нього було закривавлене обличчя. Проте ми не додаємо це зображення з етичних міркувань.



Маршрутки, які влаштували перегони в Одесі / Фото Патрульної поліції Одещини

Інша подія в місті

За день до цього в Одесі на пішохідному переході також збили підлітка. Проте в іншому місці – на вулиці Марсельська. Згодом потерпілого забрала швидка.

Оскільки легковик ВАЗ 2115 їхав на великій швидкості, удар був досить сильним. У легковика не лише потріскалося лобове скло, а й взагалі частково пробилося. При цьому корпус авто був майже неушкоджений.